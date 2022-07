Um jovem de 22 anos foi preso com carga de narguilé e cigarros contrabandeados na BR-267. Ele foi flagrado pelos agentes do DOF com o veículo Fiat Pálio lotado de produtos contrabandeados do Paraguai. No veículo foram apreendidos 1800 pacotes de essência de narguilé e 400 pacotes de cigarros. O motorista disse que pegou o Pálio carregado no Paraguai e que levaria até a cidade de Nova Alvorada do Sul, onde receberia R$ 200 pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 220 mil, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.