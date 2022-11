O DOF apreendei aproximadamente R$ 338 mil em diversos tipos de drogas transportados em um Fusca na MS-156 em Amambai. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante. Na abordagem o motorista apresentou muito nervosismo e respostas desencontradas, o que chamou a atenção dos militares. Na revista os policiais encontraram no fundo falso do banco traseiro do carro, sete tabletes de maconha, dois tabletes haxixe marroquino, dois tabletes de cocaína e um tablete de pasta base de cocaína.

O autor disse aos policiais que veio da cidade de São Sebastião do Caí (RS) e que carregou o veículo com a droga em Ponta Porã. Ele afirmou que retornaria à cidade de origem no Rio Grande do Sul com o entorpecente, onde receberia R$ 1 mil reais pelo transporte. A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Amambai, juntamente com o autor e veículo.