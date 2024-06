Jovem é preso com itens da suástica nazista em SP

Jovem é preso com mais de 100 itens da suástica nazista num condomínio em Santa Cecília no centro de SP. A Justiça expediu um mandado de busca e apreensão contra o jovem após os policiais Catarinense descobrirem uma loja online que estaria vendendo ilegalmente produtos com referências nazistas, e um dos vendedores estaria na Capital Paulista.

Equipes da DECRADI foram então até o endereço e deram o cumprimento ao mandado. Os investigadores apreenderam uma série de itens com o desenho da suástica e o símbolo da SS, que eram os militares do Partido Nazista, roupas camufladas, colete balístico, réplicas de granada, canivetes, alicate, bandeiras, braçadeiras, balaclavas, coldres de armas de fogo e espadas.

Além de encontrarem 3 cigarros eletrônicos com maconha e um pacote com haxixe. O computador e o celular dele foram apreendidos para serem periciados.

O homem foi conduzido à Decradi, onde o caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização e apreensão de objeto.