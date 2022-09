Jovem de 20 anos foi preso após ser flagrado com porção de maconha em Aquidauana. Os policiais faziam rondas quando flagrou o rapaz em atitude suspeita no cruzamento das ruas José Duarte com Projetada I. Ele tentou esconder o rosto dos policiais. Na abordagem foi localizado uma porção de maconha dentro de uma carteira de cigarro. Detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia.