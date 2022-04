JARDIM – MS (Correspondente) – Policias do DOF apreenderam uma caminhonete carregada com 584 Kg de maconha na madrugada desta quarta-feira (20) no cruzamento da rodovia MS-270 e BR-060, na zona rural de Jardim.

Segundo informações do DOF, os policiais faziam bloqueio na região conhecida como Trevo da Água Amarela, quando deram ordem de parada ao motorista do veículo, de 21 anos. Ao descer ele já relatou que estaria carregando drogas. Em vistoria, foram encontrados 25 fardos de maconha.

O autor disse que foi de ônibus de Aquidauana até Bela Vista nesta terça-feira (19), onde pegou o veículo já carregado para levar até Campo Grande, e que receberia R$ 10 mil quando chegasse a Capital. Os entorpecentes, avaliado em aproximadamente R$ 1.1 milhão, foram apreendidos juntamente com o motorista e o caminhão e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Jardim.