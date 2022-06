Diogo Ramos dos Santos, de 26 anos, foi preso na última segunda-feira (13), comercializando cocaína no bairro Vila Jacy, em Campo Grande. Diogo estava em um veículo Corsa e ao ver a viatura do Batalhão de Choque acabou se assustando e bateu o carro e um veículo estacionado fazendo com que os policiais parassem para fazer a abordagem. Os militares encontraram embaixo do banco do carro, um tablete de cocaína e R$ 16 mil da venda da droga. Ele acabou confessando que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime, e que havia pegado a cocaína de uma pessoa conhecida como ‘Neguinho’. Ele iria guardar e vender a droga. Na casa de Diogo, os policiais apreenderam em cima do guarda-roupa mais 19 tabletes de cocaína e balança de precisão.