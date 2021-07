AMAMBAI – MS (Correspondente) – A PM prendeu nesta terça-feira (27), um jovem de 19 anos após tentar matar a esposa de 22 anos, com golpes de foice. Durante as agressões, a mãe do autor tentou impedi-lo e também acabou sendo agredida. Vizinhos ouviram os gritos de socorro e detiveram o rapaz chamando a polícia, que o prendeu em flagrante. Na delegacia, a vítima contou aos policiais que estava em casa e por volta das 17 horas desta terça (27), o marido chegou exaltado e agressivo a espancando sendo que com uma foice tentou matá-la, mas a sogra (47) dela acabou impedindo o crime dando pauladas no autor. No bolso do autor ainda foram encontradas trouxinhas de maconha. Diante dos fatos, o jovem foi preso e responderá pelos crimes.