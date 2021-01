NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (11) a prisão de um jovem (20) pelo crime de tráfico de drogas. A prisão é resultado de uma série de diligências que veem sendo realizadas com o intuito de coibir o tráfico de drogas na região. Junto ao suspeito, foi apreendida uma porção de crack, que seria levada para Batayporã. Após confissão do crime, o suspeito foi detido e os procedimentos foram feitos perante a Delegacia de Polícia do Município.