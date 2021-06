PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Policiais do DOF prenderam, na tarde desta segunda-feira (21), um homem de 30 anos de idade, por Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munições. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, em uma área rural do município de Ponta Porã. Os militares deram a ordem de parada ao motorista do veículo Ford Fusion, ocupado por mais três passageiros. Durante as buscas pessoais, um dos passageiros estava com uma pistola Taurus, em sua cintura. A Arma de fogo, de calibre 9mm, estava com um carregador com 17 munições, do mesmo calibre, intactas. O homem não possuía o porte ou a posse de arma de fogo, apenas a nota fiscal e o registro. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.