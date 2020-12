Jovem (27) é preso na noite de segunda-feira (21) por tráfico de drogas na Vila Nasser, em Campo Grande/MS. De acordo com as informações do pelotão da PM do Nova Lima os militares abordaram um Toyota Etios de aplicativo após suspeitarem do passageiro. Quando ele saiu do carro tentou se livrar de algo. Na revista pessoal nada foi encontrada. Mas no veículo foi encontrada uma porção de 306 granas de cocaína avaliada em mais de R$ 7 mil.

O suspeito confessou que droga lhe pertencia. O motorista de 66 anos alegou desconhecer o crime revelando o ponto de partida e é tratado como testemunha.

Já o motorista de aplicativo revelou o ponto de partida da corrida e é tratado como testemunha.

O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado a DEPAC Centro.