Um jovem foi preso por tráfico de drogas na Vila Palmira em Campo Grande. Os policiais foram acionados para verificar um indivíduo que estava se comportando de maneira suspeita. No local os militares se depararam com um indivíduo de moto que ao perceber a presença da guarnição policial demostrou nervosismo. Na abordagem foram apreendidos 4 Kg de maconha em sua mochila. Preso foi encaminhado junto com a moto a DEPAC Centro.