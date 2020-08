Em virtude da Operação Ômega, realizada em caráter permanente pela Denar conseguiram prender um jovem (23) por tráfico de drogas no beco do Guanandi.

O jovem foi preso em flagrante no momento que escondia uma porção de pasta-base na boca. Ao perceber que seria detido, o suspeito entregou a droga e acabou confessando que tinha mais entorpecente em casa. No local, escondido dentro de uma caixa de som, foram apreendidas 16 porções de pasta-base e uma 1 porção de maconha em bucha. No total foram apreendidas 17 porções de pasta-base de cocaína e 1 porção de maconha, além de R$ 74,00 em dinheiro trocado, fruto da venda de entorpecente.

O autor foi conduzido à DENAR, sendo autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.