PARANAÍBA-MS (Correspondente) – PM prendeu ontem (30) um jovem (20) por violação de domicílio. Os policiais foram solicitados via 190 e no local na Rua Sérvulo Arantes, no Jardim América a vítima informou que chegou em casa e se deparou com um indivíduo com sua bolsa nas mãos. Ele fugiu pulando muros das residências vizinhas após ser flagrado. Os policiais de posse das características do autor, realizaram diligências e conseguiram prende-lo. Diante do reconhecimento da vítima, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.