NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Um jovem de 22 anos foi detido na segunda-feira (4) com 5 pedras de crack e dinheiro proveniente da venda de drogas. Ele foi detido no centro da cidade. Aos policiais dize que guardava entorpecentes em casa. No local os militares localizaram embaixo do colchão pedras de crack. Dize que estava realizando a comercialização por estar sem dinheiro e com a namorada grávida. Agora vai amargar uma “cana” por tráfico de drogas.