Mãe leva filho a delegacia após rapaz ser torturado com choques por traficante em Água Clara. O filho contraiu uma dívida de drogas de R$ 50 ao comprar ao comprar crack com a promessa de pagamento em uma semana no valor de R$ 100, mas ao final do prazo, ele não tinha o dinheiro. Ao retornar na “boca-de-fumo” para comprar mais droga “fiada” levou uma coça dos narcotraficantes. Ele foi socorrido até o hospital com vários hematomas no rosto. O caso segue em investigação.