Jovem é resgatado de avião no Pantanal após ser picado por cobra

Jovem de 23 anos é resgatado de avião de uma Fazenda do Pantanal de Corumbá após ser picado por uma cobra enquanto trabalhava.

O homem saía de madrugada para trabalhar no campo, quando foi picado. Ao tirar as botas identificou sinais de presas no seu tornozelo. Após o ataque, ele começou a sentir tontura e formigamento em toda a perna, sendo ministrado uma medicação chamada “Específico”, utilizada para picadas de bichos peçonhentos.

O capataz da fazenda acionou um avião, que saiu de Campo Grande e buscou o trabalhador na fazenda, levando até o aeroclube de Aquidauana, onde uma equipe do SAMU o aguardava e realizou o atendimento pré-hospitalar, encaminhando o jovem para o pronto-socorro do Hospital Regional do município.

Na Unidade Hospitalar, foi ministrado o antídoto. Além de medicação, ficando sob observação médica.