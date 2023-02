Jovem de 19 anos esfaqueado na Esplanada Ferroviária no fim do Carnaval na madrugada de terça-feira (21) está em estado grave na UTI da Santa Casa de Campo Grande. De acordo com a assessoria da Santa Casa, o rapaz deu entrada no hospital depois da meia-noite com ferimento por arma branca no tórax esquerdo. Ele segue internado respirando por ajuda de aparelhos e sedado.

Segundo o relato da namorada após o término do evento eles estavam indo embora quando na Rua 14 de Julho, esquina com a Avenida Mato Grosso quando três homens o cercaram e exigiram o celular da vítima. Os ânimos se acirraram e o rapaz foi esfaqueado no peito próximo ao coração, de acordo com a namorada. O SAMU foi acionado e a vítima encaminhada para a Santa Casa, onde deve passou por cirurgia. A namorada relatou que um dos larápios estava de camiseta branca e calça jeans. O outro de jaqueta vermelha e o terceiro de blusa preta. A polícia chegou a ser acionada, mas nenhum dos três foi encontrado.