Um jovem de 19 anos deu entrada em estado grave nesta madrugada de quarta-feira (22) na Santa Casa em Campo Grande. A equipe médica acionou a Polícia Militar após o jovem ser internado. Ele está intubado e sedado. De acordo com informações policiais o jovem apresenta ferimentos na cabeça após ser agredido com golpes de capacete. Não há mais detalhes do ocorrido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC-CENTRO.