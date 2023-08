Jovem esperança ofensiva do United de R$ 272 mi machuca o joelho e perde começo da temporada

Arremesso de Peso e Lançamento de Disco coroaram participação do atleta na 2° edição do Meeting Paralímpico Loterias Caixa

No último sábado (29), o atleta paralímpico campo-grandense Thiago Amaral conquistou medalha de ouro nas provas de Arremesso de Peso (9,84Mts) e Lançamento de Disco (31,0Mts) na classe F57, para amputados, na 2° edição do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, realizada em Campo Grande.

Em entrevista ao Correio do Estado, Thiago contou que havia ficado em segundo lugar nas duas provas na edição realizada em 2022. Neste ano, o ouro veio, e de forma surpreendente.

“A minha prova principal é o arremesso de peso, então eu estava mais confiante. No disco eu consegui o ouro no último lançamento, que fiz 31 metros. Eu não faço isso nem no treino, geralmente é 28m, 29m… Foi uma surpresa até para mim”, comemorou.

Ainda em 2023, o atleta pretende participar de mais duas competições, em Curitiba e em São Paulo.

“Conquistando uma das melhores marcas consigo participar do campeonato brasileiro no ano que vem”, acrescentou.

Thiago era jogador de futebol americano, mas devido a um acidente que resultou na amputação de sua perna direita, se afastou do esporte. Três anos depois, conheceu o atletismo paralímpico.

O atleta treina há cerca de cinco anos, no Poliesportivo da Vila Nasser. Em 2021, se destacou ficando em 5° posição no ranking Brasileiro de atletismo, em evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro na cidade de Londrina, no Paraná.

Meeting Paralímpico Loterias Caixa

Este ano, a competição teve provas de natação, disputada na piscina da Funlec, e atletismo, no Parque Ayrton Senna. Foram cerca de 113 atletas inscritos, de quatro estados (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná) e do Distrito Federal, sendo 28 de natação e 85 de atletismo.

A competição é idealizada e organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021, com provas de natação, halterofilismo e atletismo. Cada cidade sedia, pelo menos, disputas de uma dessas modalidades.

A primeira edição nesta temporada aconteceu no dia 22 de julho em Manaus (AM), reunindo 94 competidores de cinco Estados (Amazonas, Roraima, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo).

Até o final do ano, ao todo, 10 capitais brasileiras vão receber o Meeting Paralímpico Loterias Caixa. Além de Manaus e Campo Grande, Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) serão sedes do Meeting em 2023.

