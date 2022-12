Dionathan Goldoni Vilhalba, 26 anos executado na avenida dos Cafezais no Los Angeles, era cabo do Exército Brasileiro, em Campo Grande. Familiares garantiram que o jovem não tinha rixa com ninguém. Ele levou um tiro na cabeça foi socorrido a UPA Universitário mas não resistiu. Os parentes não sabem qual seria a motivação para o assassinato. O caso segue em investigação.