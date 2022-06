Um jovem de 28 anos ferido nas costas por um tiro ao tentar separar uma briga de casal numa estância em Bandeirantes está em coma na Santa Casa. De acordo com a Santa Casa o paciente deu entrada no hospital com choque hipovolêmico e pneumotórax hipertensivo e se encontrada internado na UDC (Unidade de Decisão Clínica) critica, em estado gravíssimo, intubado, realizado exames de imagens, aguardando resultado para definição da conduta médica.