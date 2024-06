Jovem furta moto investe contra policiais e acaba baleado em Dourados

Welinton Lopes Gonçalves (18) foi baleado após tentar atacar um policial militar em Dourados. O ladrão saiu da cadeia a pouco e para pagar uma dívida de droga com um vulgo “Batoré” furtou a moto do Paraguai nas proximidades da Vila Cachoeirinha.

Em ronda os policiais foram informados do furto. No local se desparram com o larápio saindo em alta velocidade e sem capacete. No acompanhamento tático o criminoso ao diminuir a velocidade. bateu na viatura e caiu. Mas fugiu para uma mata ao pedir para que erguesse as duas mãos, ele não obedeceu, virou de costas para os militares e tentou acatar os policiais com uma faca. Sendo então baleado na perna e socorrido pelo SAMU ao Hospital da Vida.

Ele está preso sob escolta militar e responderá pelos crimes de furto, danos, resistência, desobediência e tentativa de homicídio.