Um jovem (27) foi detido no bairro Jardim Los Angeles após invadir uma casa se trancar no banheiro alegando que fugia de membros do PCC. O morador (23) estava em casa com a filha de 3 meses, quando o autor pulou o muro se certificou que as portas estavam trancas e se trancou no WC. A vítima pegou a filha e saiu de casa e acionou a PM. Após negociações ele saiu do lavabo e foi encaminhado a Delegacia, onde alegou que membros da facção criminosa queriam sequestra-lo e leva-lo ao tribunal do crime.