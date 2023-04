Uma jovem de 25 anos tomou uma facada do padrasto ao defender a mãe na madrugada desta segunda-feira (25) a Rua Calaveras, no bairro Bosque Santa Mônica, em Campo Grande. Segundo a Polícia a vítima foi em uma confraternização na casa da mãe. E ficou sabendo que o padrasto havia agredido a mãe e o irmão. Ao tirar satisfação entrou em luta corporal com ele sendo atingida por golpes de faca no antebraço. Ela foi levada para a Santa Casa. O caso foi registrado na DEPAC-CENTRO.