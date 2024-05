Jovem mata os pais a marteladas no Rio de Janeiro

Adolescente é apreendido apos matar os pais em Jacarepaguá/RJ. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), por volta das 22h e seria motivado por uma discussão em família.

De acordo com a polícia o menor admitiu que matou os pais com golpes de martelo, saiu de casa para lanchar com um amigo e, quando voltou, e ateou fogo ao quarto em que os pais estavam no 2º andar da residência. O motivos seria porque os pais não queriam que o jovem faltasse à escola para ir à aula de jiu-jítsu.

O menino vivia com a família desde 2014, quando foi adotado. Ele é o irmão mais novo de um casal de quatro filhos. Cada criança foi adotada por uma família diferente. Segundo o irmão mais velho do adolescente, os pais adotivos sempre foram muito amorosos, mas o menino era uma criança agressiva.

Os Bombeiros chegaram à residência, que fica as margens da Transolímpica e controlaram as chamas que consumiram todo o 2º andar, onde ficavam os quartos da família. A Policia Civil fez uma perícia no local e os corpos foram encaminhados para o IML do Centro.