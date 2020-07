RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – Matheus Henrique Montezelli Borges Barbosa (19) morreu após sofre no final da manhã de hoje (10) um acidente de trabalho em um armazém de grãos no parque industrial do município. A vítima estava junto com outros colaboradores quando ao içavam uma peça de transmissão de um elevador de 20 Kg a mesma se soltou atingindo o rapaz. O socorro foi acionado mas ele morreu no local. A Perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao IML. A Polícia Civil registrou o caso.