Eduardo Pereira de Souza (19), morreu ao ser atingido por aproximadamente dez facadas nesta tarde de quarta-feira (8), na Rua Monalisa, no Jardim Tijuca, em Campo Grande (MS). Equipes de resgate tentaram reanimar o rapaz que não resistiu e veio a óbito. Segundo populares por volta das 16h de hoje, a vítima estava em casa quando acabou brigando com um homem ainda não identificado. O suspeito então teria desferido vários golpes de faca contra jovem. De acordo com tia da vítima, o jovem usa tornozeleira eletrônica. Ela acredita que o homicídio pode ser em decorrência de alguma rixa antiga. “Como aprontou muito, alguém veio se vingar dele”, disse a mulher. Estiveram no local equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão no local.