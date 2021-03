Emanuelle Aleixo Gorski (20) morreu na noite de quarta-feira (10) atropelada no cruzamento da Avenida Hiroshima com a Avenida Mato Grosso em Campo Grande/MS. A vítima voltada de uma pedalada para casa quando aconteceu o acidente fatal. De acordo com informações preliminares, Emanuelle chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada a Santa Casa, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu após dar entrada no hospital. O pai registrou na DEPAC um B.O relando o caso ocorrido.

Emanuelle era acadêmica de Direito da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e foi homenageada pela coordenadora de curso, na página do Facebook da instituição. “Hoje nosso coração partiu com a morte da nossa Estudante Emanuelle Aleixo Gorski. Estudava no 4A matutino e sua alegria deixará saudades entre nós, família UCDB. Lamentamos o ocorrido e sofremos junto com a família! Deus conforte-nos e dê muita força para todos seguirmos rezando por Vc Emanuelle! Descanse em PAZ! (Informo que foi acidente com bicicleta… ela não resistiu!)”