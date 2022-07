Felipe dos Santos, de 22 anos, foi morto com dois tiros no peito e um no braço, ao chegar em casa, na Rua Conde do Pinhal, no Jardim Colibri, em Campo Grande. Quatro pistoleiros em duas motos pretas abordaram a vítima em frente ao imóvel e o crivaram de bala. Amigos socorreram Felipe até a UPA do Universitário, mas já chegou sem vida. O caso foi registrado como homicídio.