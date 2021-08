CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Rafael Arruda de Lima (20) morreu na madrugada desta quinta-feira (5) após ser esfaqueado. De acordo com informações o jovem foi cercado por um trio e ferido no pescoço, abdômen; ombro direito; o pescoço e no tórax. Os Bombeiros foram acionados e o rapaz chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação e oxigenoterapia, mas o jovem não resistiu e chegou morto no hospital. O caso segue em investigação.