A morte de Yasmin Beatriz Almeida Guedes (18) na madrugada desta terça-feira (29) pode ter sido a 9º vítima de feminicídio em Campo Grande/MS. A DEAM investiga o caso sob suspeita de feminicídio. Se confirmado este é o 9ª feminicídio registrado na Capital somente este ano. Isto de acordo com a Delegada Titular da Especializada, Fernanda Félix. As testemunhas do caso ainda não foram ouvidas.

CRIME

A Jovem, Yasmin Beatriz Almeida Guedes de 18 anos foi executado na Rua João Trivelato, no Colibri, quando passava de carona em uma moto.