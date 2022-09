Candidata a deputada federal pelo PTB–MS, busca uma vaga na Câmara Federal.

Linda Graziela da Silva Ferreira tem apenas 24 anos, comemorado no último dia 15. Ela está disposta e preparada para trabalhar pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Linda é formada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), já participou de movimentos de conscientização as drogas durante o ensino médio. Na faculdade fez parte de movimentos que combatiam o assédio contra as atletas universitárias durante os campeonatos na qual a mesma participava. Hoje, como candidata, Linda defende a geração de emprego e oportunidades de estudo para os jovens, incentivando-os a se interessarem e fazerem parte da mudança política que ela propõe, além de dar apoio às mães universitárias para que não abandonem seus estudos e se preocupa principalmente com melhorias para a saúde de todos, especialmente das mulheres.

Linda colocou seu nome ao pleito para buscar inovação e principalmente mudança no meio político, pois após a maternidade, decidiu que era hora de lutar principalmente pelo seu futuro e o de seu filho, trazendo seus princípios e sua coragem na busca de melhorias para o país.