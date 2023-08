Jovem Pan demite Pavinatto por se recusar a pedir desculpas para desembargador que inocentou acusado de estupro contra menina de 13 anos

A Jovem Pan demitiu na noite desta terça-feira (22) o apresentador Tiago Pavinatto, apresentador do programa Linha de Frente e comentarista de Os Pingos nos Is. O motivo foi ele se recusar a pedir desculpas ao desembargador Airton Vieira, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), por causa de uma decisão que inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos.

A decisão do desembargador, causou revolta no apresentador que chamou o magistrado de “vagabundo e tarado”. A direção pediu para que ele se desculpasse, temendo problemas, mas não obteve sucesso.

“A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Airton Vieira e eu não vou fazer. E eu deixo claro aqui: eu não vou fazer uma retratação para uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo, e ainda chama a vítima, de 13 anos de idade, de vagabunda”, disse o apresentador.

Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente a me retratar. Eu não vou fazer, me desculpem. Não tem mais clima. Falar de criança acaba comigo. Espero que amanhã eu volte pra cá”, concluiu Pavinatto.

LEIA A NOTA DA JOVEM PAN NA ÍNTEGRA:

“O apresentador Tiago Pavinatto e o comentarista Rodolfo Mariz cometeram excessos em suas participações e recusaram a orientação de realizar, ao término do programa Linha de Frente, uma responsável retratação.

Em virtude do ocorrido, a direção do canal decidiu pelo desligamento dos profissionais”