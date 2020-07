Pedro Henrique Krambeck (22) picado por cobra naja terá de pagar multa de R$ 61 mil ao Ibama. O jovem que criava a cobra ilegalmente no Distrito Federal é acusado de maus-tratos e por manter serpentes nativas e exóticas em cativeiro sem autorização. A mãe e o padrasto serão multados em R$ 8,5 mil cada, por terem dificultado a ação do resgate. A suspeita da polícia é que Pedro faça parte de uma rede de tráfico internacional de animais. Pedro recebeu alta na última segunda-feira (13), após permanecer em estado grave no hospital. O caso está em investigação.