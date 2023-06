Jovem que esfaqueou mulher em frente escola está há um mês internado em Unei de Campo Grande

O adolescente de 15 anos, que esfaqueou a mãe de um aluno dentro da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, no dia 18 de maio deste ano, segue na Unidade Educacional de Internação (Unei) Novo Caminho, na capital.

Internado desde o ocorrido, o jovem mantém o acompanhamento escolar junto a um professor que dá aulas semanalmente na unidade. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (19) pelo Correio do Estado.

Há cerca de 30 dias na Unei, o acompanhamento escolar só é possível por conta da transferência escolar do menor, realizada por familiares.

A mudança ocasionada pelo fato ocorrido em frente a escola, localizada na Avenida Calógeras, permite que ele mantenha uma rotina de estudos enquanto permanece como interno da unidade educacional.

“Ele segue na unidade desde o ocorrido há cerca de um mês. Mantém acompanhamento escolar normalmente uma vez que sua família realizou sua transferência escolar para a Unei, aqui ele segue até o período em que permanecer dentro da unidade”, destacou uma fonte que preferiu não se identificar.

Questionada sobre a situação, a Secretaria de Estado de Educação (SED) destacou que o garoto poderia manter uma rotina de estudos, desde que fosse de sua vontade.

A pasta salientou que à época do fato, orientou que tanto o garoto quanto a mãe, para que buscassem auxílios psicológicos junto ao Conselho Tutelar do município. Levado inicialmente a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro), o caso corre sob sigilo na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij).

O fato

Barrado logo após desferir golpes de faca contra a mãe de um aluno, o jovem foi contido por policiais e pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM). O caso foi o primeiro ataque a uma instituição de ensino registrado em Mato Grosso do Sul.

“Segundo ele [o autor], ele iria se direcionar para alguns alunos, onde ele vai citar lá [no depoimento] quais seriam e os problemas que tinham para ter esse ódio, para vir a atacar esses alunos”, disse o titular da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Anderson Gonzaga, na ocasião. Com o adolescente, foram encontradas quatro facas e uma marreta.

Ex-aluno da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, o jovem concluiu o Ensino Fundamental no ano passado na instituição. Neste ano, o adolescente foi para a uma escola estadual, onde cursava o 1° ano do Ensino Médio. Sem destacar qual era a atual unidade escolar do garoto, a SED afirmou ao Correio do Estado que ele não era aluno da Escola Estadual Coração de Maria, localizada na Vila Santa Doroteia, como amplamente divulgado na ocasião.

Novo ataque

Nesta segunda-feira (19), uma aluna de 16 anos foi morta no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, cidade do norte do Paraná.

Na ação, o aluno Luan Augusto, também de 16 anos, foi baleado na cabeça, socorrido e levado para o Hospital Universitário de Londrina (HU). Segundo a Polícia Militar, o atirador foi preso. Até o fechamento da matéria, Luan Augusto seguia em estado grave na unidade hospitalar.

Assine o Correio do Estado