Em sentença proferida ao final de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, cumulada com pedido de pensão, promovida por um jovem que sofreu acidente de trânsito e teve que colocar placa de titânio na cabeça, o juiz titular da 11ª Vara Cível de Campo Grande, Marcel Henry Batista de Arruda, julgou parcialmente procedente os pedidos da vítima. O autor não conseguiu provar os danos materiais sofridos, nem demonstrou necessidade de pensionamento. Com a decisão, a parte requerida deverá indenizar o autor em R$ 50 mil pelos danos morais sofridos.

Segundo constou nos autos, em fevereiro de 2015, um jovem de 25 anos estava na garupa da motocicleta conduzida por um amigo, parados no semáforo no cruzamento entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Rua Sebastião Lima, quando um veículo em alta velocidade bateu violentamente na traseira da moto. Com a colisão, piloto e garupa foram arremessados, chocando-se violentamente contra o chão. O jovem sofreu traumatismo crânio encefálico, com sangramento devido à ruptura das veias corticais, entre as meninges e o encéfalo, sendo submetido a tratamento cirúrgico com craniotomia, drenagem do hematoma e ressecção parcial da calota craniana.