Tocantinense de 21 anos foi detida, nesta quarta-feira (25), suspeita de dar golpes em uma clínica de cirurgia plástica, em Campo Grande. Ela botou silicone e ajustou a barriga, mas pagou os procedimentos com PIX falso e foi denunciada.

Conforme apurado junto a Polícia Militar, a mulher fez diversos procedimentos, como abdominoplastia, preenchimento de lábios e colocou silicone nos seios e nádegas.

No entanto, segundo a ocorrência, ao pagar o anestesista, a suspeita fez um PIX inexistente, o que chamou a atenção do recebedor. Para o médico cirurgião, a ”vaidosa” fez uma transferência bancária igualmente falsa.

A Polícia Militar foi chamada até o local onde a mulher estava. No entanto, ela não conseguia ser transportada no compartimento de presos da viatura. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada para transportar a suspeita até uma das Depacs.