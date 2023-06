Jovem resiste a prisão e tenta agredir PM

Um jovem de 26 anos foi preso por furto em conveniência onde subtraiu dinheiro, alimentos, bebidas alcoólicas, um celular e uma caixa de som na região do Jóquei Clube em Dourados. Ele é acusado de outros sete furtos qualificados. No momento da prisão, o autor resistiu, chegou a entrar em lutar corporal com um investigador. Sendo contido, algemado e encaminhado ao xadrez 2ªDP de Dourados. Após audiência de custódia, o flagrante foi convertido pelo judiciário em prisão preventiva.