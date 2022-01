Dois envolvidos no apedrejamento e morte de Edvani Cardoso dos Santos, 44 anos, no dia 17 de janeiro, no bairro Zé Pereira, se apresentaram à polícia, na tarde desta quinta-feira (20), em Campo Grande. O advogado deles fala em legítima defesa.

Segundo o defensor, Thie Arduin, que levou os dois com os rostos cobertos até a 7ª Delegacia de Polícia, o suspeito que tem 21 anos confessou ter agredido a vítima, apenas para se defender. O outro envolvido, diz a defesa, não agrediu Edvani.

‘’Houve discussão e briga entre eles. Meu cliente agrediu a mulher para repelir uma injusta agressão, já que ela estava com um caco de vidro na mão’’, detalhou o Arduin.

Thie complementa que o suspeito sofreu cortes no braço, devido às agressões de Edvani e que tem o registro desses ferimentos. Ele desconhece o fato de suspeitos e vítima serem usuários de drogas.

‘’Ele não teve intenção de matar a vítima, apenas se defender’’, acrescentou o advogado. Os dois suspeitos vão prestar depoimento.

Crime

Edvani passava pela rua Lico Barcelos, na noite de 17 de janeiro, quando se encontrou com os dois suspeitos. Eles discutiram e a vítima foi agredida com alguns objetos e morta com uma pedrada na cabeça.

Um morador viu quando um dos suspeitos atirou a pedra na cabeça de Edvani. Ele disse que gritou com os agressores, que saíram correndo. Uma câmera de segurança da região teria flagrado o momento do assassinato.