Encontrado pelo irmão e o primo nesta manhã de hoje (3) o corpo de Carla Santana Guimarães (25), em frente de uma conveniência. Ela havia sido sequestrada na noite de terça-feira (30), quando voltava do mercado. Havia sinais de violência no corpo. A família reconheceu o cadáver. No dia do sequestro ela chegou a gritar por socorro e ficaram para trás o celular a máscara que usava e os chinelos. A Polícia acredita que o cadáver tenha sido deixado na calçada durante a madrugada.