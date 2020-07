ANGÉLICA-MS (Correspondente) – Uma Jovem (19) ficou gravemente ferida após colidir a moto que pilotava contra um veículo Ford Fusion entre Ivinhema e Angélica. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Ivinhema pelo corpo de bombeiros inconsciente e com suspeita de traumatismo craniano e sangramentos pelo nariz. O motorista do carro permaneceu no local à espera da Policia Militar Rodoviária. As circunstâncias do acidente estão sendo apurados.