CORGUINHO-MS (Correspondente) – Luan Eduardo de Melo Tinoco Alves (22) foi assassinado ontem (23) na varanda de casa. A vítima chegou em casa gritando por socorro. Quando o irmão abriu a porta da residência Luan caiu todo ensanguentado e com as vísceras expostas. Ele ainda conseguiu falar o nome do autor Maycon. O socorro foi acionado, mas não resistiu e veio a óbito. O caso segue em investigação.