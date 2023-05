Jovem tenta fugir da polícia no Aero Rancho

Um jovem de 24 anos foi preso após fugir da PM pulando muros de residências no Aero Rancho em Campo Grande. Com o criminoso foi apreendido uma arma calibre .38 que o mesmo alegou ter ganhado de presente do ex-patrão. Ele ao avistar a viatura da polícia tentou se evadir pulando os muros das casas dos vizinhos. Os policiais o capturaram em cima do telhado de uma das casas.

O outro homem que estava com ele foi liberado do local, por não tem pendências com a Justiça. O autor foi encaminhado a DEPAC-CEPOL e a arma apreendida.