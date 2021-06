Policiais civis prendem um suspeito de tráfico após tentar se desfazer de drogas em terreno baldio. Os policiais em diligências pelo Bairro Jd. Dom Antônio Barbosa, ao visualizarem um morador jogar algo dentro do seu quintal. Ao realizaram a abordagem e busca pessoal foi encontrado o valor de RS 110,00 em dinheiro trocado em seu bolso. Em busca no interior do quintal foram localizadas várias porções de maconha tipicamente embalada para venda, sendo localizados ainda no interior do imóvel, mais quantidade da mesma droga, uma balança de precisão e uma faca utilizada para dividir a droga. Após pesagem, a droga totalizou a quantia de 4,775 Kg. O jovem de 22 anos, foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da DEPAC CEPOL, onde foi autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas.