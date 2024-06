Jovens atletas se destacam no encerramento dos Jogos Escolares da Juventude de MS

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, etapa para estudantes-atletas de 12 a 14 anos, chegaram ao fim no domingo (23), com a disputa da ginástica rítmica, ginástica artística, karatê, natação e xadrez. Organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o evento definiu os campeões que representarão o estado na etapa nacional escolar, os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros, em Recife (PE).

Entre os destaques, Louise Cristhiny Ozorio Cardoso, de 12 anos, conquistou o ouro na ginástica artística. “Foi uma competição incrível, com disputas de alto nível entre meninas de todo o estado. A preparação foi intensa, com treinos constantes, alimentação balanceada e muito foco. O esporte me ajuda a controlar a ansiedade e melhorar a autoestima”.

No xadrez, Mariana Yassuda, de 14 anos, levou o primeiro lugar no ritmo rápido. Ela destacou a importância do aprendizado contínuo em cada partida.

“O xadrez abriu muitas portas para mim, permitindo-me conhecer diversos lugares e ensinando valores importantes para a vida. Desde o Campeonato Brasileiro, realizado em maio deste ano, tenho treinado intensamente, jogando muitas partidas, lendo livros e fazendo aulas para conquistar o título de campeã”, comentou Mariana, que foi a primeira menina a obter o título de Mestre Nacional em Natal (RN), garantindo vaga para o Campeonato Mundial e Pan-Americano.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, destacou a importância do evento para a formação dos jovens atletas. “Os Jogos Escolares são fundamentais para o desenvolvimento do esporte no estado e para a formação dos nossos jovens. É uma oportunidade única para eles mostrarem seu talento e se prepararem para competições de nível nacional e internacional.”

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, ressaltou o sucesso da organização e a dedicação dos estudantes-atletas. “Estamos muito satisfeitos com o desempenho dos nossos jovens e com a qualidade das disputas. A Fundesporte tem trabalhado arduamente para proporcionar as melhores condições para os atletas, e os resultados têm sido excepcionais”.

A próxima fase dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul ocorrerá em Coxim, de 9 a 14 de julho, com a disputa da terceira divisão de futsal e voleibol na faixa etária de 12 a 14 anos.

Posteriormente, os estudantes-atletas de 15 a 17 anos entrarão em ação em modalidades como atletismo, badminton, ciclismo, ginástica, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, wrestling (luta olímpica) e xadrez, além das competições coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, nas divisões primeira e segunda.

Confira os resultados e colocações nos boletins.

