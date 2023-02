Jovens bolsistas do Programa Cidadania Viva do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul participam de curso sobre Educação para a Cidadania Global da Unesco. A iniciativa piloto no Brasil tem como objetivo a construção de habilidades sobre valores, conhecimentos fundamentados no respeito aos direitos humanos, justiça social, diversidade, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental.

“É motivo de orgulho quando um órgão internacional nos procura em 6 meses de existência e em 11 meses nos convida para participar de um curso pensando no cidadão mundial, dentro de uma sociedade plural e inclusiva. Acredito que este programa de Mato Grosso do Sul realmente está se consolidando como uma política pública de referência no Brasil, na transversalidade possibilitada entre a educomunicação, cidadania, cultura e a Agenda 2030. Os secretários da Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), sensíveis a esse fato, possibilitaram a sua continuidade em 2023”, explica Elisangela Rodrigues.

O curso de formação também pretende capacitar os estudantes para serem cidadãos globais responsáveis e visa a fornecer a eles as competências e as oportunidades para realizar seus direitos e obrigações de modo a promover um mundo e um futuro melhor para todos. Ao final do curso é emitido um certificado de conclusão pela Unesco no Brasil.

Para o coordenador-geral do programa, o curso vai ao encontro da realidade dos jovens monitores sociais, pois o mesmo integra a diversidade cultural. “Cada jovem traz consigo as suas especificidades, porém essa pluralidade cultural que integra o programa tem o mesmo ideal que é fomentar reflexões a partir da prática cidadã, a respeito de uma inclusão de ter respeito e empatia com o outro. Essa experiência com a Unesco contribui muito para o nosso conhecimento, e assim nós enquanto bolsistas, aprendizes, abraçamos esse curso no intuito de que possamos semear e ao mesmo tempo se tornar um cidadão global responsável, vai contribuir muito para o nosso crescimento como cidadão”, finaliza.

Vale ressaltar que os jovens do programa não somente participarão do curso como alunos, mas também como expositores da experiência adquirida nas atividades já realizadas. “A participação dos jovens do Programa Cidadania Vida na edição piloto deste curso de educação para a cidadania global (ECG) é muito importante para nós, pois além de serem estudantes de licenciatura de cursos diferentes, realizam um excelente trabalho de mobilização local para a Agenda 2030 e os ODS, por meio da educação, cidadania, educomunicação, cultura e artes”, ressalta a coordenadora do Setor de Educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero.

O Programa Cidadania Viva é vinculado à Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e foi instituído por meio da Lei nº 5.733. “O Cidadania Viva representa a oportunidade de vivência coletiva para esses jovens, do exercício pleno da cidadania. O envolvimento com a comunidade fomentando e fortalecendo as ações voltadas para as políticas de direito”, ressalta a secretária-adjunta Viviane Luiza.