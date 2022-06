DOURADOS – MS (Correspondente) – Três pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (20) durante uma confusão em frente a uma distribuidora de bebidas na Aldeia Jaguapiru, Reserva Indígena de Dourados. De acordo com a ocorrência, a briga teria começado entre Jaromir Feitas, 19 anos, e seu ex-cunhado Leomar de Souza, 21 anos. Os dois iniciaram um confronto, cada um com um facão. Um jovem de 23 anos e uma adolescente de 16 anos tentaram separar a briga e acabaram sendo atingidos com golpes de facão na cabeça, mão e braço.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Vida. Jaromir também ficou ferido com corte no tórax, braço e cabeça, chegou a receber atendimento na mesma unidade hospitalar, mas em seguida foi encaminhado para a 1ª delegacia de Polícia Civil, pois havia contra ele um mandado de prisão preventiva por violência doméstica. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento comunitário) de Dourados.