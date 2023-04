Jovens iniciam formação em panificação, culinária e confeitaria

Um grupo de 16 jovens iniciou nesta terça-feira, 4 de abril, uma jornada em busca de formação profissional e empregabilidade. As aulas, da segunda turma do projeto De Grão em Pão, promovido pela Fundação Bunge, têm por objetivo oferecer qualificação profissional gratuita para jovens de 18 a 29 anos nas áreas de panificação, culinária e confeitaria. Na primeira turma do projeto, finalizada em fevereiro deste ano, todos os formandos foram encaminhados para padarias da capital e da Grande São Paulo para empregabilidade.

O De Grão em Pão tem um objetivo duplo: formar mão de obra para um mercado carente de profissionais qualificados e dar oportunidade para pessoas de uma das faixas etárias mais desempregadas do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 34,9% das pessoas de 25 a 39 anos estão desocupadas, assim como 30,3% daqueles que têm entre 18 e 24 anos.

“Nosso objetivo com o projeto é dar uma oportunidade de emprego para os jovens em um setor carente de mão de obra qualificada. Segundo o Sindicato Sampapão, o setor de panificação tem mais de 10 mil vagas abertas na Grande São Paulo”, afirma Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge, instituição que coordena o projeto em parceria com a Academia Bunge, a Rede Cidadã, a Harald Chocolates, o Instituto Gastronômico das Américas (IGA) e o Sindicato e Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sampapão).

Durante quatro meses, os alunos oriundos das periferias da Grande São Paulo receberão formação técnica prática e teórica oferecida por chefes de cozinha da Academia Bunge e parceiros na preparação de pães salgados e doces, itens de confeitaria e produtos com chocolate. Eles contam ainda com um mês de formação socioemocional, para ajudá-los a ingressarem e a se manterem no mercado de trabalho. Todos os selecionados receberão bolsa mensal de R$ 750,00 para refeição e transporte, além de uniforme profissional completo e material didático.

Atualmente, o setor de panificação emprega 700 mil pessoas diretamente no Brasil e 1,5 milhão de forma indireta. De acordo com Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), o país possui mais de 70 mil panificadoras, sendo 14 mil somente em São Paulo.