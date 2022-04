Um grave acidente de trânsito na BR-060, provocou a morte de dois jovens na noite desta segunda-feira (4), proximo ao perímetro urbano de Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Kevin, de 30 anos e Jackson, de 23 anos. Os dois rapazes estavam em um veículo Fiat Punto que colidiu com uma caminhonete Toyota Hilux.

De acordo com informações divulgadas, o motorista da Hilux teria desviado de um veículo estacionado na rodovia e ao invadir a pista contrária acabou então chocando-se contra a parte lateral esquerda do Punto. Kevin dirigia e Jackson estava sentado no banco atrás do motorista. O choque da colisão ocorreu no lado esquerdo do veículo onde estavam Kevin e Jackson.

Após a colisão, o Fiat Punto saiu da pista e capotou no barranco fora da pista. No Punto também estavam outros dois rapazes que não sofreram ferimentos graves. Um deles foi levado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa com desconforto na região abdominal.

Já na Hilux, havia três ocupantes homens. Um deles, de aproximadamente 60 anos, motorista, foi levado para atendimento com fratura em uma das pernas. Os outros dois ocupantes saíram ilesos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. O caso será registrado na Depac Centro.