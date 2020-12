ALCINÓPOLIS-MS (Correspondente) – Polícia Militar apreendeu na noite de quarta-feira (16) jovens em flagrante por entregar bebida alcoólica para adolescentes na cidade. Os policiais estavam em ronda pela na Avenida Everaldo Fernandes Barbosa quando flagrou dois jovens entregando cervejas da marca Budweiser para dois adolescentes menores de 18 anos. Os autores confessaram o ocorrido.

Diante dos fatos, os autores foram presos e encaminhados para a delegacia juntamente com as garrafas de cerveja para as demais providências.

A Polícia Militar informa que segundo o Artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. “Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida”:

Pena – detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.